Basket: tre vittorie… immacolate a metà settimana

Un 8 dicembre a tutto basket per serie B e un recupero di C Gold. La Intech è stata la prima a scendere in campo a Castelnovo Monti, andando a vincere 88-99 grazie ad un terzo quarto imperioso, dominato 29-13, dopo che la prima metà era vissuta sull’equilibrio (48-46 per i padroni di casa). Diminic 28 punti.

L’Andrea Costa ha dominato anche a Civitanova (61-80) resuscitando dopo un primo quarto che non lasciava presagire nulla di buono (26-16) e ristabilendo la parità già alla pausa lunga (43-44). Da lì in avanti, un dominio imolese, con Corcelli (4 su 4 da tre), Vigori (16 punti e 8 rimbalzi), Trapani (8 rimbalzi), Cusenza (9 rimbalzi) e Carnovali (5 assist) su ottimi livelli.

Vittoria anche per la Sinermatic Ozzano (78-73), anche se più sofferta, dopo un supplementare contro Montegranaro. Grande equilibrio fino a metà (38-37), per poi subire troppo nel terzo quarto (12-21) e riagganciare gli ospiti negli ultimi 10 minuti, facendoli segnare pochissimo, solo 8 punti. Un libero di Chiappelli ha mandato il tabellone sul 66-66 prima che il tiro di Botteghi si infrangesse sul ferro.

Civitanova Marche – Andrea Costa 61-80 (26-16, 43-44, 53-66)

Civitanova: Musci 14 (4/9, 1/2), Vallasciani 13 (1/6, 2/5), Riccio 9 (2/5, 1/4), Felicioni 7 (2/6, 1/2), Guerra 6 (0/3, 2/3), Pedicone 5 (1/3, 1/2), Cognigni 5 (1/3, 1/1), Dessì 2 (1/2, 0/4), Rosettani, Montanari. Ne Seri e Costa.

Imola: Vigori 16 (8/13, 0/2), Corcelli 15 (1/3, 4/4), Trapani 10 (3/8), Calabrese 10 (1/3, 2/3), Carnovali 8 (4/6), Trentin 8 (1/6, 1/1), Cusenza 5 (1/2, 1/2), Wiltshire 4 (1/1, 0/1), Fazzi 4 (1/1), Guidi.

Sinermatic – Montegranaro 78-73 (13-16, 38-37, 50-58, 66-66)

Sinermatic Ozzano: Chiappelli 14 (2/9, 2/4), Iattoni 13 (2/5, 3/6), Folli 13 (1/2, 3/5), Barattini 12 (1/3, 2/4), Bonfiglio 10 (5/6, 0/5), Lasagni 7 (2/6, 1/4), Ceparano 7 (1/3, 1/5), Misljenovic 2 (1/4). Ne Landi, Klyuchnyk, Galletti e Cisbani

Montegranaro: Crespi 26 (11/17, 1/2), ì Alberti 12 (1/1, 1/1), Botteghi 10 (2/8, 1/3), Murabito 8 (1/4, 1/5), Masciarelli 7 (1/6, 1/3), Korsunov 5 (1/2, 1/4), Angellotti 3 (0/1, 1/1), Galipò 2 (0/4, 0/3). Ne Malloni, Mariani, Barbante e Verdecchia.

Castelnovo Monti – Intech 88-99 (24-26, 48-46, 61-75)

Castelnovo Monti: Bergianti ne, Sieiro 12, Rossi 3, Magnani 14, Tognato 7, Mallon 7, Ciano ne, Saccone 3, Caridi 19, Parma Benfenati 23. All. Tumidei.

Imola: Nucci 6, Galassi 12, Castelli, Aglio 14, Carella 4, Magagnoli 15, Ranocchi 9, Diminic 28, Seskus 11, Savino. All. Regazzi.