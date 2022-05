“Sport senza barriere', a Imola la piccola paralimpiade con 550 atleti diversamente abili

Torna “Sport senza barriere”, la manifestazione che il Cisped-Comitato imolese sport paralimpici e disabilità organizza per promuovere, facilitare l’accesso e sostenere la pratica della attività motoria e sportiva delle persone diversamente abili. L’appuntamento è all’autodromo Enzo e Dino Ferrari e in altri sette impianti sportivi cittadini (stadio Romeo Galli, piscina e palazzetto dello sport Amedeo Ruggi, bocciofila, palestre Cavina, Ravaglia e Ruscello, e campo sportivo Zanelli e Tassinari) sabato 21 e domenica 22 maggio.

«Una piccola paralimpiade con 16 diverse discipline sportive, il doppio delle discipline rispetto all’edizione precedente, in cui con dimostrazioni e gare regionali e nazionali, si cimentano circa 550 atleti diversamente abili – spiega Domenico Camaggi, presidente del Cisped –. Le gare vedranno la partecipazione di atleti di varie regioni italiane, come Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Campania e Molise, oltre che della Repubblica di San Marino». Insomma, «una festa dello sport dove il mondo della disabilità sfida ogni idea e atteggiamento – aggiunge – per fare vivere a tutti due giornate di vera comunità, solidarietà e pace». (lu.ba.)

Fotografia del Cisped