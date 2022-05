Basket B: L’Andrea Costa lotta, ma cede ad Agrigento

L’Andrea Costa ha perso la prima sfida ad Agrigento 72-67. Una partita sul filo dell’equilibrio, col massimo vantaggio dei padroni di casa raggiunto a pochi minuti dalla fine sul +12. Imola al massimo era stata avanti di 6 sul 34-40 circa a metà sfida. In doppia cifra solo Trapani e Wiltshire, troppi errori da tre punti e anche 8 rimbalzi in meno. Ciò che ha tenuto a galla la squadra di Grandi sono state le palle recuperate rispetto ai padroni di casa, che ne hanno buttate via addirittura 21. Martedì si replica in Sicilia, con gara-2. (r.s.)

Moncada Agrigento – Andrea Costa 72-67 (26-21, 40-40, 55-53)

Agrigento: Chiarastella 16 (6/7, 1/3), Morici 14 (4/7, 0/3), Costi 10 (3/5, 1/2), Peterson 9 (3/3, 0/0), Ambrosin 9 (1/2, 1/6), Grande 8 (1/1, 2/3), Lo Biondo 4 (2/3, 0/1), Bruno 2 (1/1, 0/2).

Imola: Trapani 15 (3/6, 3/4), Wiltshire 11 (1/2, 3/6), Carnovali 9 (2/3, 1/8), Corcelli 9 (2/2, 1/5), Trentin 7 (0/1, 2/2), Calabrese 6 (2/2, 0/1), Cusenza 4 (2/2, 0/4), Vigori 4 (2/6, 0/2), Fazzi 2 (1/1, 0/0).