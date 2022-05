«Arachidi veloci» d’argento alle Olimpiadi internazionali di informatica, per l’Alberghetti anche un bronzo in… scienza

Tornano con due medaglie al collo le squadre dell’Istituto Alberghetti impegnate in questo mese di maggio alle Olimpiadi internazionali.

A quelle di informatica, svolte a Bologna, dopo la vittoria nella fase nazionale, le Arachidi veloci, la squadra composta da Davide Bartoli, Tommaso Goni, Irene Pasotti e Raul Remirez ha conquistato la medaglia d’argento. Bronzo, invece, alle Olimpiadi delle scienze sperimentali in Repubblica Ceca per la squadra formata da Agnese Baroncini (3BLS), Giacomo Betti (3CLS) e Andrea Facchini (3BLS) che è cimentata in due prove aventi per temi l”acido ialuronico e il dna. (r.cr.)

Nella foto: da sinistra la squadra della Arachidi veloci e quella impegnata nelle Olimpiadi internazionali di scienze sperimentali