L’Imolese non ha il centrocampo e sbaglia troppo, così si retrocede

Una partita durata 100 minuti senza fare gol, con un rigore sbagliato da Simeri e una ribattuta ancora più clamorosa dopo la parata del portiere. Uno 0-0 che non serve a nulla, se non a restare penultimi ancora a una distanza troppo grande per disputare i play-out (-9 dall’Olbia, dove si reca sabato alle 14.30). Antonioli deve capire che bisogna osare di più e cercare di vincere anche sbilanciando la squadra, perché altrimenti si retrocede senza scampo. A vedere la partita c’erano 418 spettatori con 135 ospiti. Brutto colpo subìto allo stomaco da Giandonato, portato via in ambulanza.

Il punto. Le partite contro la Fermana solitamente costituiscono uno spartiacque per l’Imolese. Lo dicono i precedenti degli ultimi anni in serie C. Anche in questa stagione, nel girone d’andata, dopo la vittoria rossoblù nelle Marche, si ruppe qualcosa. Oggi ancora una volta la sfida è fondamentale, con la squadra di Protti alla ricerca dei punti sicurezza e l’Imolese che non può più sbagliare se vuole agganciare i play-out. Antonioli schiera un 4-3-1-2 con Rossi in porta, Maddaloni, Camilleri, De Vito e Agyemang in difesa; Zanon, Bensaja e Faggi a centrocampo; De Feo trequartista dietro a D’Auria e Simeri.

La partita. Maglie nuove per l’Imolese, a rigone larghe, fatte fare lo scorso anno da Martone e poi messe nel cassetto perché portavano sfortuna. Evidentemente la scaramanzia è più sentita in Campania che in Sicilia. In ogni caso il primo quarto d’ora trascorre senza che l’Imolese riesca a tenere una palla a centrocampo, mentre la Fermana prova a costruire pur senza mai tirare in porta. Ci prova al 18’, con Fischnaller, che si inserisce bene ma tira male verso Rossi. Al 20’ ancora maglie bianche pericolose, con Rossi che si deve allungare per togliere la palla dalla porta. Si prosegue con lo stesso copione e al 29’ ancora Fischnaller di testa tra le braccia di Rossi. Al 34’ c’è il primo sussulto rossoblù: De Feo batte un corner, sulla ribattuta del portiere Bensaja tira contro la difesa e sul rimpallo Zanon spara alla luna. Almeno si è spostato il baricentro e al 36’ su punizione defilata D’Auria tira in porta mancandola di qualche metro. Al 40’ è una iniziativa personale di Simeri a dare una svolta: De Feo lo lancia e lui va a guadagnarsi il rigore (atterrato dal portiere), che poi al 41’ sbaglia (centrale rasoterra), ciccando clamorosamente anche la ribattuta, tirando altissimo da due passi.

La ripresa. Se non altro l’Imolese parte meglio, con più intensità e al 2’ ha subito un’opportunità con Simeri e De Feo in seconda battuta. La Fermana torna a farsi pericolosa e al 7’ colpisce addirittura una traversa con un colpo di testa di Fischnaller. Sul rovesciamento di fronte D’Auria riesce ad andare al tiro, ma la palla esce lenta dal piede verso il portiere. Poi Giandonato subisce un colpo da Simeri e dopo tanti minuti di pausa, viene sostituito: si chiama la barella, che poi viene rispedita al suo posto. Protti opera il cambio, ma un minuto dopo dalla panchina della Fermana richiamano l’arbitro e invocano l’ambulanza (un colpo allo stomaco che gli ha provocato vomito con sangue), che porta via il giocatore. Si riprende a giocare, ma il recupero sarà evidentemente lunghissimo. Nel frattempo Bensaja si fa pure espellere dopo una partita indegna, per lui e per chi lo fa giocare. Oppure per chi non lo cambia e preferisce mettere giù D’Auria per fare posto a Mamona, il quale al 40’ si invola verso la porta ma viene fermato un istante prima del tiro. Intanto ci sono 10’ di recupero e al 47’ Simeri sbaglia un contropiede mangiandosi un gol davanti al portiere. Rischia anche l’Imolese, con Rossi che respinge due botte di Maggio e Tulissi attorno al 53’. Non è che avesse ragione Martone e che le maglie portino davvero sfortuna? (p.z.)

Imolese – Fermana 0-0

Imolese (4-3-1-2): Rossi; Maddaloni, Camilleri, De Vito (30’ s.t. Serpe), Agyemang; Zanon, Bensaja, Faggi (55’ s.t. Bertaso); De Feo (39’ s.t. Macario); D’Auria (30’ s.t. Mamona), Simeri. All. Antonioli.

Ammoniti Imolese: Zanon, Bensaja, Simeri.

Espulso Imolese: 32’ s.t. Bensaja.