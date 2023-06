Imola si prepara ad accogliere la 1000 Miglia, Panieri: “Il cuore della Motor Valley batte ancora forte”

Imola si prepara per accogliere il passaggio della 1000 Miglia 2023. La storica gara di regolarità riservata alle auto storiche, che si svolgerà da domenica prossima al sabato successivo; con i primi due giorni dedicati a verifiche tecniche alle auto in gara, poi il via martedì 13 alle 12.30 da Brescia e il passaggio da Imola il giorno stesso, in serata. L’edizione di quest’anno prevede 405 vetture iscritte che si sfideranno lungo un percorso dall’inedita lunghezza di oltre 2000 km, e passerà anche dal Piemonte come nel biennio 1947-1948.

Le auto attraverseranno Imola da via Graziadei, via Manzoni, via Zappi, via Emilia, per giungere in piazza Matteotti, dove alle ore 18.40 circa, sarà effettuato il controllo timbro, che anticiperà l’ingresso in autodromo. All’interno del circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari si svolgeranno intorno alle 18.45 delle prove cronometrate.

Il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha commentato: «Dopo settimane tremende per il nostro territorio, la 1000 Miglia deve essere un motivo di orgoglio e di riscatto. Il passaggio delle auto nel nostro centro di Imola rappresenta una duplice opportunità, promuovere le eccellenze del nostro territorio e dimostrare al mondo che il cuore della Motor Valley batte ancora forte». (lo.tr.)