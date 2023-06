Lunedì il commissario Figliuolo atteso in Romagna

È fissata per lunedì 2 luglio la prima visita in Romagna del generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato martedì scorso commissario per la ricostruzione dopo il post alluvione in Romagna.

Anche se la nomina dovrà essere formalizzata e definiti i dettagli sul coordinamento e le regole, Figliuolo lunedì dovrebbe arrivare a Bologna per un primo incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, subcommissario (insieme ai presidenti delle altre due Regioni coinvolte, Toscana e Marche). Figliuolo, che sta definendo l’organizzazione della struttura, potrebbe incontrare anche amministratori locali e parti sociali. (r.cr.)

Nelle foto il generale Figliuolo, gia commissario per l’emergenza Covid, e il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini