8 Marzo: donne e Stem, la parità di genere è obiettivo dell’Onu

Si narra che Maria Skłodowska Curie, ad un giornalista che le domandò come ci si sentiva ad essere sposati ad un genio, rispose di chiederlo a suo marito. Una risposta che non è niente di meno di ciò che ci si poteva aspettare dalla scienziata due volte premio Nobel (nel 1903 per la Fisica, con il marito Pierre Curie e Antoine Henri Becquerel, e nel 1911 per la Chimica), eppure una frase che continua ad essere ripetuta quando si parla di scienziate. Perché è lapalissiana e perché è identificativa di un pregiudizio che a lungo ha visto il genio declinato al maschile. Se una bambina che è andata a scuola in Italia negli anni ‘80 ricorda con piacere le fantasiose creazioni nate durante le ore di educazione tecnica dove la manualità non aveva indicazioni di genere, basta andare indietro di qualche anno per trovare le classi divise tra educazione domestica per le bambine e applicazioni tecniche per i bambini: è chiaro che negli ultimi centovent’anni nella nostra società le cose sono molto cambiate (lapalissiano anche questo), e che un mestiere è «più adatto» solo a chi si impegna per farlo, a chi vi dedica talento, attenzione, studi, fatica.

Ma il tema dell’accesso delle professioniste ai settori di ricerca scientifica e delle studentesse alle facoltà tecnologiche (le cosiddette Stem, cioè Science, Technology, Engineering and Mathematics) è vivo e al centro dell’attenzione, sia mediatica che politica. Basti pensare che le Nazioni Unite hanno istituito una giornata, l’11 febbraio, quale Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza per promuovere la piena ed equa partecipazione nell’istruzione, formazione, occupazione e nei processi decisionali. E che l’Agenda 2030, ovvero il programma d’azione per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu, vede la parità di genere come il quinto obiettivo tra i 17 previsti.

E allora, ne parliamo anche noi, in vista dell’8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, che nel nostro territorio vede proprio le donne e la scienza al centro di diverse iniziative. Lo facciamo con l’imolese Simona Righini, astronoma, tecnologa presso Inaf-Istituto di Radioastronomia, con sede di lavoro alla Stazione Radioastronomica di Medicina, che ci racconta com’è nata la sua passione per «scoprire come sono fatte le cose». E con Sveva Avveduto, presidente di Donna e Scienza, che a Imola incontrerà gli studenti e il pubblico per «Un genere di scienza». (ste.f.)

Su «sabato sera» del 2 marzo approfondimenti e focus con interviste alle donne di scienza