Imolese, una sofferenza infinita e la vittoria nel finale

Una sofferenza infinita, col Montevarchi che ha tenuto il pallino del gioco per quasi tutta la partita e con il portiere Molla che ha fatto una serie infinita di interventi liberatori. Ma alla fine l’Imolese ha vinto la sua terza partita consecutiva, andando a segno con Simeri all’inizio (11’) e con Bensaja al 96’, sbilanciando un match che sembrava destinato all’1-1 se non peggio, visto che l’unico tiro in porta della ripresa è coinciso proprio col gol. Ed ora sono 4 punti di vantaggio sul fanalino toscano.

Il punto. Era una delle partite più importanti di questo fine stagione, con la consapevolezza che un punto non sarebbe stato il diavolaccio. Ancora assente Rossi per un malanno di stagione, mancano anche gli squalificati Zanon, D’Auria e Camilleri, uno pesante dunque per ogni reparto, dalla porta all’attacco. Antonioli quindi si affida a Molla, con la difesa fatta da Maddaloni eAnnan come terzini, oltre ai centrali De Vito e Serpe; centrocampo con Bertaso regista, affiancato da Faggi e Scremin. De Feo dietro le punte Tulli e Simeri, entrambi a segno contro l’Ancona.

La partita. Dopo qualche accenno da entrambe le parti, al 10’ Simeri si libera e va in rete, ma il gol è viziato da un fallo e viene annullato. Dopo pochi secondi però la scena si ripete: De Vito recupera palla a centrocampo, Bertaso serve Simeri centralmente e l’Imolese va in vantaggio col suo bomber. Il Montevarchi ci prova e al 14’ Italeng cade a terra e invoca il rigore, ma viene ammonito per simulazione. I padroni di casa comunque spingono e hanno voglia di rimettere la sfida in parità quando siamo a metà frazione. Al 27’ Molla, dopo alcuni interventi di valore, va a vuoto e la palla termina a Cerasani, che tira nella porta sguarnita, ma la difesa riesce a liberare quasi sulla linea, con De Vito. Ancora Montevarchi al 30’, con Kernezo che impegna Molla da fuori area. L’Imolese non passa più la metà campo dopo il vantaggio di Simeri. E al 36’ Antonioli è costretto a sostituire De Feo, inserendo lo svedese Lindholm Corner. Al 38’ si rivede l’Imolese, ma stavolta Simeri si divora il raddoppio: l’azione inizia con Annan, che serve Tulli, bella palla filtrante, ma Simeri da due passi la chiude troppo sul primo palo e non inquadra lo specchio. Al 47’ una ripartenza rossoblù manda al tiro Lindholm, che inquadra la porta ma si fa parare il tiro. Ma al 48’ Italeng pareggia di testa, dopo che un secondo prima aveva fatto una rovesciata spettacolare tolta dalla porta da un guizzo di Molla. Sono tanti 3’ di recupero nel primo tempo, ma ormai è andata così.

La ripresa. Si riparte con la stessa trama. Il Montevarchi attacca e l’Imolese si difende, con Molla che para a terra un tiro di Kernezo al 2’. Ancor Molla in tuffo su un colpo di testa di Bertola all’8’; è un assedio. Entrano Zanini e Fort per Annan e Scremin, ma è dura riuscire a difendersi per l’ultima mezz’ora. Ultimi cambi con Agyemang e Bensaja per Bertaso e De Vito al 34’. Neanche 30 secondi e per Bensaja c’è subito un giallo, ma è proprio lui a segnare il 2-1 al 41’ dopo un batti e ribatti sulla destra e un errore in uscita della difesa toscana. Lascia partire un sinistro dal limite dell’area che fulmina Giusti. Sono 5’ di recupero e il Montevarchi non si demoralizza, anzi continua a spingere, come ha fatto per 80 minuti su 90. Ma non c’è più tempo, è la terza vittoria consecutiva per l’Imolese, che ha sofferto troppo, ma ha raccolto 3 punti d’oro. (p.z.)

Montevarchi – Imolese 1-2 (1-1)

Imolese (4-3-1-2): Molla; Maddaloni, Serpe, De Vito (34’ s.t. Bensaja), Annan (14’ s.t. Zanini); Faggi, Bertaso (34’ s.t. Agyemang), Scremin (14’ s.t. Fort); De Feo (36’ Lindholm); Tulli, Simeri. All. Antonioli.

Gol: 11’ Simeri (I), 48’ Italeng (M), 41’ s.t. Bensaja (I).

Ammoniti Imolese: Serpe, Bertaso, Bensaja, Simeri.