Strade più sicure, Castel San Pietro amplia la Zona 30 e la introduce anche a Osteria Grande

Per ridurre il numero di incidenti si amplia la zona con velocità ridotta a 30 km orari a Castel San Pietro e viene introdotta la limitazione anche a Osteria Grande. La Giunta ha approvato l’allargamento della Zona 30 nel capoluogo e la sua istituzione nella frazione.

Nel capoluogo si dovrà viaggiare ai 30 km orari sulla circonvallazione e sulle vie Roma, Marconi, Vittorio Veneto, Carducci e Oriani, andando ad includere le aree residenziali e commerciali fino alla via Emilia. Ad Osteria Grande la nuova Zona 30 sarà introdotta nell’area delimitata tra la via Emilia e via Broccoli.

I necessari lavori di adeguamento e l’installazione della segnaletica, partiranno entro novembre e si concluderanno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, entro l’anno.

«La Zona 30 – sottolinea Andrea Bondi, vicesindaco con delega alla mobilità sostenibile – garantisce maggiore sicurezza agli utenti più deboli della strada: la minore velocità consentita permette, infatti, una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni. Visti i buoni risultati – aggiunge – l’allargamento ora approvato andrà a proteggere zone densamente urbanizzate a carattere residenziale e commerciale e si inserirà a pieno titolo nella politica di valorizzazione del centro storico intrapresa sin dal primo mandato da questa Amministrazione e contenuta nel Piano per il centro storico approvato dalla Giunta comunale».

red.cr.