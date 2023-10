Sport agenda: Imolese, Virtus e Romagna, punti pesanti

Calcio. L’Imolese, seconda in classifica a 3 lunghezze dal Ravenna dopo il pareggio nel derby contro il Forlì, ospita il Borgo San Donnino, ultima classificata, domenica alle 15 per tornare alla vittoria e restare all’inseguimento della prima posizione. A proposito di Forlì, l’Imolese martedì sera ha superato i galletti a domicilio nella partita di Coppa Italia.

Basket. La Virtus si prepara ad ospitare l’imbattuto Ruvo di Puglia domenica alle 18. Suona la carica Masciarelli (intervista sul sabato sera cartaceo) per i gialloneri, che si presentano come un avversario parecchio ostico in casa. Lo stesso giorno alla stessa ora l’Andrea Costa chiuderà il trittico di trasferte ravvicinate in Puglia in casa di San Severo. Sarà un altro test per Corcelli e compagni che sono tornati a perdere male (di 29 punti contro il Bisceglie) dopo la prima vittoria contro il Padova. Ozzano sabato alle 20.30 ospita il Fabriano e sarà l’occasione per provare a dimenticare il derby disastroso contro la Virtus e l’ultimo posto in solitaria con 0 punti.

Volley. La Fatro Ozzano domenica alle 17 ospita il Ravenna, una delle squadre più quotate del girone ma clamorosamente dietro alle ragazze di mister Turrini che sono reduci da una beffarda sconfitta al tie-break. La Clai invece riposa dopo una solida vittoria di squadra a Modena e una candidatura ai primi posti ancora più convincente.

Pallamano. Il Romagna è chiamato a ripetersi sabato alle 20 a Teramo nell’ultima partita prima della sosta per nazionali, dopo la prima vittoria in campionato contro il Molteno e il terzo posto guadagnato.

Lorenzo Menghetti

Nella foto Isolapress, Dario Masciarelli (Virtus Imola)