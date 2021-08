La Nuova torneria Zanotti di Osteria Grande acquisita dall’azienda vicentina Fonderie di Montorso

Le Fonderie di Montorso hanno rilevato il 100% della Nuova torneria Zanotti, con sede a Osteria Grande. Per l’azienda vicentina si tratta della sesta acquisizione dal 2017, un percorso supportato dal Fondo italiano consolidamento e crescita (Ficc) di Fondo italiano d’investimento, che ne ha rilevato la maggioranza nel 2019.

Fondata a Bologna dalla famiglia Zanotti nel 1966, Nuova torneria Zanotti è specializzata nelle lavorazioni di componenti di precisione per l’oleodinamica, sviluppati e disegnati in collaborazione con i propri clienti. I moderni macchinari a controllo numerico sono in grado di coprire tutte le fasi di lavorazione (tornitura, brocciatura, alesatura, lappatura, rullatura e sbavatura), incluso un reparto dedicato ai pre-assemblaggi dotato di attrezzature speciali studiate e realizzate in casa sulla base dei requisiti e delle specifiche dei clienti.

«Nuova torneria Zanotti – spiega l’azienda vicentina in un comunicato – integra ulteriormente le capacità del gruppo Montorso nelle lavorazioni meccaniche, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un servizio sempre più completo e integrato». (lo.mi.)

Nella foto: la sede di Nuova torneria Zanotti in via Campania a Osteria Grande (immagine tratta da www.ntz.it)