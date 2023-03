Sorpreso a rubare in due supermercati da una poliziotta fuori servizio, arrestato un 46enne a Castel San Pietro

«Colpi» non andati a segno in due supermercati di Castel San Pietro per un uomo di 46 anni originario della Campania, arrestato venerdì scorso (24 marzo) per furto aggravato continuato. A sorprendere il ladro, una poliziotta del commissariato di Imola che in quel momento si trovava fuori servizio.

La donna, impegnata a fare la spesa nello stesso centro commerciale, ha riconosciuto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e responsabile di alcuni furti di biciclette a Imola di cui lei stessa aveva visionato le telecamere di videosorveglianza, ed ha iniziato a seguirlo, non prima di aver chiesto rinforzi a due colleghi. Dopo aver nascosto della merce in uno zaino, il malvivente ha eluso le casse e si è recato in un altro supermercato, distante circa un chilometro, sempre tallonato dalla poliziotta, dove è stato visto prelevare degli altri prodotti.

Arrivati i colleghi, il 46enne è stato perquisito e negli zaini in suo possesso gli agenti hanno trovato bottiglie di alcolici senza il dispositivo antitaccheggio, t-shirt firmate, un chilo di parmigiano e flaconi di shampoo e bagnoschiuma. Merce rubata per un valore di circa 250 euro, poi riconsegnata ai direttori dei supermercati. Il 46enne, invece, come detto, è finito in manette ed il suo arresto convalidato dal giudice. Rimesso in libertà, il questore nei suoi confronti ha emesso anche il foglio di via obbligatorio, con il quale è costretto a rientrare nel territorio del suo comune di residenza. (r.cr.)

Foto d’archivio