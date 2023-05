Montanara interrotta fino al 30 giugno a Coniale per i lavori sul ponte. Il sindaco di Fiorenzuola mette fretta

Un’ulteriore complicazione per la viabilità della vallata del Santerno arriva con la chiusura del ponte Ca’ Bassa sulla via Montanara all’altezza di Coniale. Per permettere il consolidamento della soletta di destra del ponte (lato Imola) è divieto di transito sul ponte a tutti i veicoli da lunedì 15 maggio fino al 30 giugno per permettere. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Firenze la scorsa settimana dato che siamo al km. 65+000 della provinciale, nel comune di Firenzuola, terra Toscana. Una doccia fredda che arriva dopo la precedente ordinanza che dal 2 marzo vietava il transito ai mezzi oltre le 7,5 tonnellate a seguito della verifica periodica della sicurezza dei ponti. La ditta Marchese srl ha 45 giorni di tempo per procedere con i puntelli a rinforzo. Nel frattempo per raggiungere Firenzuola da Castel del Rio e viceversa occorre inerpicarsi nella viabilità secondaria messa a dura prova dal maltempo dei giorni scorsi. Il sindaco di Firenzuola Giampapaolo Buti ha comunicato via social che chiederà «alla Città Metropolitana sia di valutare la riapertura del ponte nelle fasce orarie in cui gli operai non lavorano» questo «per facilitare la popolazione negli spostamenti quotidiani». Buti chiederà anche «di accelerare i lavori di puntellamento perché i 45 giorni preventivati sono obbiettivamente troppi per le esigenze di tutti i cittadini e di tutti gli operatori economici. Soprattutto in un particolare momento come quello che stiamo attraversando anche per l’emergenza idrogeologica dovute alle copiose piogge che hanno provocato smottamenti e frane nelle strade delle zone verso l’Emilia Romagna».

«Faremo una deroga per autorizzare i mezzi scolastici – anticipa il geometra Alessio Landi della Città metropolitana di Firenze -, altre però non se ne possono fare. Capisco le difficoltà ma il ponte presenta problemi strutturali, se crolla è peggio, è stata una decisione da buon padre di famiglia che chiunque avrebbe preso per precauzione».