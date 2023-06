L’ultima bracciata di Scozzoli, il nuovo record di Cerasuolo che va ai Mondiali

Fabio Scozzoli ha salutato il nuoto agonistico poco dopo le 18 di sabato 24 giugno toccando al 4° posto la finale dei 50 rana del Trofeo Sette Colli nelle piscine del Foro Italico di Roma. Un momento che ha emozionato tutto il mondo del nuoto, non solo italiano, per l’addio di un campione la cui carriera è raccontata nell’ultimo numero di sabato sera. Appena uscito dalla vasca (4° classificato con 27.36) infatti il grande campione ha ricevuto l’omaggio di Massimiliano Rosolino (già campione olimpico e mondiale) e di Adam Peaty, detentore del record dei 50 rana e campione assoluto della specialità. Un grande riconoscimento per il nuotatore dell’Imolanuoto. Un passaggio ideale di testimone è arrivato in vasca e nelle interviste dopo gara. A vincere la finale dei Sette Colli è stato infatti l’imolese e allievo di Scozzoli, Simone Cerasuolo che ha stabilito il record italiano Cadetti con 26.76 scendendo sotto il tempo limite per partecipare ai Mondiali in Giappone. Simone davanti al microfono della Rai ha poi mostrato tutta la sua emozione parlando di Scozzoli con le lacrime agli occhi. Una emozione che tutto il Foro Italico ha mostrato per Fabio Scozzoli.

Nella foto Martinenghi (secondo classificato), Cerasuolo e Scozzoli ai microfoni Rai