Imola sottorete con il Babyvolley, in campo 50 squadre e oltre 600 giovani atleti

Con l’inizio dell’anno torna a Imola il Babyvolley, il torneo nazionale di pallavolo giovanile organizzato da Diffusione Sport che si prepara a accogliere oltre 600 giovani atleti provenienti da diverse regioni d’Italia. L’evento è patrocinato dalla Regione, dal Comune di Imola, dal Comitato Regionale del Coni e dalla Federazione Italiana Pallavolo. All’evento, che si svolgerà domani e giovedì, parteciperanno 50 squadre suddivise in cinque categorie: Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 per le squadre femminili, e Under 17 per quelle maschili. Le gare avranno luogo in 10 palestre sparse per la città, mentre le finali che si terranno al PalaRuggi. I risultati e le classifiche del torneo saranno aggiornati in tempo reale sul sito dell’organizzazione, mentre le piattaforme social saranno animate da foto e video della manifestazione.



«Siamo felici e orgogliosi di accogliere, anche quest’anno, l’edizione 2024 del torneo nazionale Babyvolley nella nostra città – ha dichiarato soddisfatto il sindaco Marco Panieri -. Un evento giovanile che si svolge nel panorama dei nostri impianti sportivi e genera un indotto di presenze e pernottamenti non indifferente».

«Questo torneo è diventato un punto di riferimento nel panorama delle competizioni giovanili di pallavolo a livello nazionale ma anche un evento che influisce positivamente sull’economia locale» aggiunge il presidente di Diffusione Sport, Pasquale De Simone.

r.s.

Nella foto (dalla pagina Fb di Diffusione Sport): la premiazione dell’edizione 2023