L’agenda dei Ciucci (ri)belli: 2-8 agosto 2021

Qualche idea per i bimbi che restano in città in questo agosto torrido…

Lunedì 2 agosto

Ravenna. DANTE. Dante 3021, spettacolo di burattini, a cura della compagnia All’InCirco Teatro, vincitore del bando 2019 “Giovani Artisti per Dante” per RavennaFestival. “Sputnik e Laika, due strambi alieni robotici, appassionati di tutti i reperti provenienti dal pianeta Terra, riscoprono la passione di Dante per gli aspetti scientifici del mondo, permettendo di intuire come scienza e poesia siano due facce della stessa medaglia, due letture del mondo complementari e altrettanto indispensabili”. Rassegna Classe al chiaro di luna – Le arti della Marionetta Summer. Ore 21, via Marabina 7 (Antico porto di Classe). Biglietti e info.

Dante 3021 a Ravenna (All’Incirco teatro)

Martedì 3 agosto

Imola. BALANZONE. Il dottor Balanzone e lo strano caso dello spettro barbuto, spettacolo di burattini nell’ambito del Punto Zero festival. Ore 21, parco teatro Osservanza, via Venturini 18. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per info: tel. 0542 602600.

Chicco di caffè a Medicina

Medicina. CAFFE’. ETA’: 6-10 ANNI. Chicco di caffè, «uno spettacolo per raccontare ai bambini di altri bambini: quelli che lavorano nelle piantagioni, della loro vita, e di come un gesto semplice come fare la spesa possa fare la differenza». Lo spettacolo è nato dall’incontro con l’associazione non governativa Gruppo di Volontariato Civile (Gvc), sulla produzione di caffè «etico» in Nicaragua, in seguito a un progetto triennale di cooperazione allo sviluppo finanziato dall’Unione Europea e sostenuto da Coop (Cooperative di consumo). La messinscena si avvale inoltre del lavoro fotografico dell’associazione Chiango onlus e del sostegno del gruppo Yoda, attiva nell’ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale. Rassegna Il Cortile dei Bambini, rassegna estiva di teatro per l’infanzia di MedicinaTeatro. Alle ore 20.45, cortile della biblioteca comunale, ingresso da via Cuscini 6. Ingresso a offerta libera con prenotazione online obbligatoria seguendo il link sulla pagina di ogni singolo spettacolo (apertura da sei giorni prima della data di svolgimento, cioè dal mercoledì della settimana precedente). In caso di pioggia, gli spettacoli saranno annullati.

Minerbio. ARTINCIRCO. Artincirco, il festival internazionale di circo contemporaneo e arti performative fa tappa nel giardino scuole A. Casanova – Ca’ de Fabbri. Alle ore 21.15, Dolce salato, spettacolo della compagnia Circo Carpa Diem (gratuito). Per info e prenotazioni: tel. 342 7736730.

Dolce Salato a Minerbio (compagnia Carpa Diem)

Mercoledì 4 agosto

Imola. AUTODROMO. Autodromo Enzo e Dino Ferrari aperto al pubblico solo in bici. NB: Da quest’anno è possibile entrare con le bici solo nelle giornate dedicate. Ore 18.45-20.30, in via Fratelli Rosselli 2.

Imola. CINEMA. Jurassik park. Ore 21.30 (apertura area ore 20.30) al drive in presso La Serra Garden, via Casola Canina 3. Ingresso: 6 euro, bambini fino a 5 anni gratis. Per info: tel. 347 2533358, www.driveinimola.it.

Casalfiumanese. CINEMA. Coco. Rassegna Casale cineforum. Ore 21.30, piazza Cavalli. Gratuito. Per info e prenotazioni (consigliate): tel. 389 2786856 oppure 338 5630704.

Brisighella. CACCIA AL TESORO. Il borgo segreto, caccia al tesoro per famiglie, alla scoperta dei misteri che si celano dietro gli affascinanti toponimi delle vie del borgo. A cura di If Imola-Faenza. Rassegna Brisighella ti sorprende. Ore 20.30. Per info e prenotazioni: tel. 0546 81166.

Giovedì 5 agosto

Imola. CINEMA. Mamma ho perso l’aereo. Ore 21.30 (apertura area ore 20.30) al drive in presso La Serra Garden, via Casola Canina 3. Ingresso: 6 euro, bambini fino a 5 anni gratis. Per info: tel. 347 2533358, www.driveinimola.it.

Venerdì 6 agosto

Toscanella. CINEMA. Ferdinand. Rassegna Cinema in tour 2021. Gratuito. Alle ore 21, piazza Libertà. Ingresso libero. In caso di maltempo proiezione al coperto.

Brisighella. TRAMONTO. Tramonto alla Vena del Gesso, facile passeggiata per famiglie, alla scoperta dei colori del tramonto nel Parco Regionale della Vena del Gesso. Ore 18, ritrovo al centro visite Ca’ Carnè, in via Rontana. Programma: dal parcheggio salita al monte Rontana, giusto in tempo per vedere le creste gessose del Parco arrossarsi dei colori del tramonto, poi discesa fino al rifugio, dove è possibile cenare (su prenotazione) con prodotti tipici e birra artigianale; dopo cena, il cielo stellato, per riconoscere qualche costellazione estiva comodamente stesi sul prato col naso all’insù. Scarponi da trekking, pantaloni lunghi, pile leggero per la sera, acqua. A cura della Guida Gae Riccardo Raggi. L’evento è gratuito ma a posti limitati: prenotazione obbligatoria compilando il form sul sito www.romagnatrekking.it. Per info: tel 347 0950740, email info@romagnatrekking.it.

Camugnano. GNOMO. ETA’: 6-15 ANNI. E se nel castagno vivesse uno gnomo? Giornata nel bosco del Poranceto, con giochi, racconti, escursioni e laboratori dedicati ai bambini. Ritrovo al Museo del Bosco di Poranceto, via Porancè 8. Inizio attività ore 9 e termine attività ore 17. Quota di partecipazione: 10 euro per 1 incontro, 50 euro per 6 incontri. Prenotazione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente l’attività. La giornata sarà attivata con minimo 6 partecipanti (in caso di annullamento i partecipanti saranno avvertiti entro il pomeriggio precedente). Per info: tel. 0534 46712.

Sabato 7 agosto

Drive in a Imola

On line. CREATURE. Creature dei boschi, laboratorio on line per i più piccoli. “Divertiti a creare con foglie, oggetti e stencil delle sorprendenti immagini spruzzando l’acqua… o per i più audaci con la pioggia!”. Attività ispirata al libro Natura in città (Editoriale Scienza). A cura della biblioteca per bambini e ragazzi Casa Piani. A partire da sabato 7 agosto alle 10.30 potrete seguire il tutorial on line sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale di imola @bimbibliotecaimola oppure al link su Youtube

Imola. CINEMA. Indiana Jones e l’ultima crociata. Ore 21.30 (apertura area ore 20) al drive in presso La Serra Garden, via Casola Canina 3. Ingresso: 6 euro, bambini fino a 5 anni gratis. Per info: tel. 347 2533358, www.driveinimola.it.

Ponticella (San Lazzaro di Savena). STELLE. ETA’: 14 ANNI+. Alla luce delle stelle, camminata notturna alla scoperta delle bellezze della terra e del cosmo. Una passeggiata tra le ultime luci del giorno, in un percorso a tappe dove si alterna l’osservazione della natura a quella del cielo. Un viaggio nella notte, tra la natura e le stelle, tra curiosità e miti del cielo e della terra. L’attività si può fare solo se il cielo è sereno o lievemente velato. Ritrovo ore 20.45 presso Parcheggio Palazza, Ponticella di San Lazzaro di Savena. Termine previsto per le ore 23. Costo: 5 euro a partecipante. Note: occorrono scarpe da trekking, torcia, abbigliamento adatto ad escursioni e plaid o telo per sedersi/sdraiarsi. Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del venerdì precedente: tel. 320 4607940 oppure infea@enteparchi.bo.it

Camugnano. GNOMO. ETA’: 8-15 ANNI. E se nel castagno vivesse uno gnomo? Giornata nel bosco del Poranceto, con giochi, racconti, escursioni e laboratori dedicati ai bambini. Ritrovo al Museo del Bosco di Poranceto, via Porancè 8. Inizio attività ore 19 e termine attività ore 23. Quota di partecipazione: 10 euro per 1 incontro, 50 euro per 6 incontri. Prenotazione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente l’attività. La giornata sarà attivata con minimo 6 partecipanti (in caso di annullamento i partecipanti saranno avvertiti entro il pomeriggio precedente). Per info: tel. 0534 46712.

Brisighella. TANACCIA. Escursione speleologica alla Grotta Tanaccia, tutti i sabati, ore 15 e tutte le domeniche, ore 10.

Con la guida speleologica del Parco, Ivano Fabbri, si visiterà un ambiente carsico (non attrezzato). Costo: 12 euro, comprensivo di guida, tuta speleo, casco e impianto di illuminazione. Sconto di 2 euro se muniti di propria tuta speleo, da ginnastica o da lavoro. I partecipanti dovranno essere muniti di propri scarponi da trekking o stivali in gomma. Partecipanti: max 10 – min. 4. Per info e prenotazioni: tel. 339 2407028, 0546 80628, email ivanofabbri@alice.it.

Casola Valsenio. GIARDINO. A piedi nudi in giardino, visita guidata sensoriale per scoprire colori, profumi e rumori del Giardino delle erbe Rinaldi Ceroni e dell’arboreto attraverso i cinque sensi. «Un percorso immersivo per imparare a distinguere piante e fiori osservando le loro forme e i colori, toccando le foglie, annusando i diversi profumi e ascoltando i rumori della natura. Per allenare il senso del gusto, la visita terminerà con un gustoso picnic notturno, illuminati dal chiarore della luna e dalle stelle». Quota di partecipazione: 20 euro. Alle ore 18, al Giardino delle erbe Rinaldi Ceroni, in via del Corso 6. Biglietti online: https://bit.ly/3y7mfsO Per info: tel. 335 1209933, email giardinodelleerbe@atlantide.net.

Corno alle Scale. SOGNABOSCO. ETA’: 3-6 ANNI. Sognabosco, piccole avventure per piccoli esploratori, un pomeriggio di gioco ed esplorazione alla scoperta dei boschi del Corno alle Scale. Orario: dalle 15 alle 18. Costo: 5 euro a bambino. Per info e prenotazioni (obbligatorie): tel. 348 5229753, email educazioneambientale@coopmadreselva.it. Le giornate saranno attivate con minimo 6 partecipanti (in caso di annullamento i partecipanti saranno avvertiti entro il pomeriggio precedente).

Domenica 8 agosto

Imola. AUTODROMO. Autodromo Enzo e Dino Ferrari aperto al pubblico, a piedi, in pattini, skateboard, in passeggino, monopattino (non elettrico e non a motore). NB: Da quest’anno è possibile entrare con le bici solo in giornate dedicate. Ore 9-18, in via Fratelli Rosselli 2.

San Lazzaro di Savena. FARNETO. ETA’: 4 ANNI+. Visita alla grotta del Farneto, esperienza speleologica avventurosa ricca di storia, un tuffo nel passato, adatta a tutti. Doppio appuntamento: ore 9.30 e ore 11. Ritrovo presso il Centro visita “Casa Fantini”, via Jussi, 171. Costo: 11 euro per i maggiorenni, 6 euro per i minorenni e over 65. Modalità di pagamento: in seguito alla prenotazione occorre fare un versamento anticipato. Note: occorre un abbigliamento particolare che verrà comunicato al momento della prenotazione. Informazioni e prenotazione obbligatoria (entro il venerdì precedente la visita): tel. 051 6254821, infea@enteparchi.bo.it. Sarà necessaria la sottoscrizione dell’autodichiarazione e il rispetto delle regole.

San Lazzaro di Savena. SPIPOLA. ETA’: 8 ANNI+. Visita alla grotta della Spipola, una vera esperienza speleologica, avventurosa e adatta anche ai bambini. Ore 15 ritrovo presso il parcheggio “La Palazza”, via Benassi angolo via La Palazza, località Ponticella. Costo: 16 euro per i maggiorenni – 8 euro per i minorenni e over 65. Modalità di pagamento: in seguito alla prenotazione occorre effettuare un versamento anticipato. Note: difficoltà media, occorre un abbigliamento particolare che verrà comunicato al momento della prenotazione. Per info e prenotazioni (obbligatorie entro il venerdì precedente la visita): tel. 051 6254821, email infea@enteparchi.bo.it. Sarà necessaria la sottoscrizione dell’autodichiarazione e il rispetto delle regole.

San Lazzaro di Savena. DINOTOUR. ETA’: 6-10 ANNI. Dinotour al tramonto, visita guidata speciale alla scoperta degli animali preistorici del Parco Dinosauri in carne e ossa, nella suggestiva atmosfera del tramonto. Alle ore 19.30, nel parco della Resistenza, via della Repubblica. Per prenotazioni (obbligatorie): messaggio WhatsApp al numero 351 9127808 (martedì, giovedì, venerdì ore 15-18), indicando nome, cognome, giorno e numero persone. Evento fino ad esaurimento posti. Costo: 10 euro a partecipante (gratuito sotto i 4 anni). Chiusura prenotazioni il venerdì che precede la data dell’evento, alle ore 18. Durata: 1 ora. In caso di allerta meteo il Parco rimarrà chiuso. Per aggiornamenti in tempo reale sull’apertura consultare la pagina Facebook.