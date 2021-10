Dozza premiata ad Ecomondo per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata dei rifiuti

Importante riconoscimento per il Comune di Dozza che ieri, a Rimini,nel corso di un convegno organizzato nell’ambito di «Ecomondo» (evento internazionale dedicato all’economia circolare e sostenibile) è stato premiato, insieme ad altri cinque comuni dell’Associazione nazionale «I Borghi più Belli d’Italia», «per i brillanti risultati raggiunti nella gestione della raccolta differenziata e per la tempestiva introduzione della tariffa corrispettiva puntuale» si legge nella motivazione.

«Per la nostra comunità – commenta il sindaco di Dozza Luca Albertazzi – questo premio costituisce l’ennesima soddisfazione e testimonia il buon lavoro che stiamo facendo per favorire la sostenibilità ambientale, mettendo in campo tutte le azioni possibili attraverso il coinvolgimento della popolazione in un percorso serio e concreto». (r.cr.)

Nella foto: la premiazione a Rimini durante «Ecomondo»