«Le Case della scienza» sono in… movimento in mezzo alla natura

Dopo un’edizione 2021 esclusivamente online, torna in presenza dal 27 marzo al 9 aprile la XIV edizione de «Le Case della scienza», festival dedicato alla divulgazione della cultura scientifica e tecnologica. Iniziative, incontri e laboratori, per bambini ed adulti, ruoteranno attorno al tema «in movimento».

Il programma è inaugurato dal Centro di Educazione alla sostenibilità imolese che propone, nei giardini scolastici e nei parchi pubblici nelle vicinanze delle scuole, l’attività «Chi si muove in giardino?», un laboratorio all’aperto di osservazione e scoperta della natura (informazioni allo 0542 602183). Sempre il Ceas dà il la agli eventi della prima giornata del festival, domenica 27, con un tuffo – in movimento – in mezzo alla natura, con l’escursione al Bosco della Frattona: in compagnia di un ornitologo si ammireranno le numerose specie di uccelli che lo abitano. I laboratori sono da sempre al centro de «Le Case della scienza» così come gli incontri o le attività da fare insieme, per spaziare in tanti ambiti, dalla fisica all’astronomia, dalle scienze motorie alla danza alla natura. (r.cr.)

Approfondimenti e appuntamenti su «sabato sera» in edicola.

Nella foto: il Bosco della Frattona