Imola ha celebrato il 77° anniversario della Liberazione della città

Tante iniziative in programma oggi a Imola per celebrare il 77° anniversario della Liberazione.

La giornata si è aperta con la deposizione di una corona al monumento a ricordo dei caduti e del contributo alla liberazione del territorio imolese del Gruppo combattimento Friuli all’incrocio tra via Puccini e via Baruzzi nel quartiere Pedagna, la deposizione di una corona al monumento a ricordo dei caduti e del contributo alla liberazione del territorio imolese della Brigata ebraica in via Fratelli Rosselli all’autodromo, e la deposizione di una corona al monumento II Corpo d’Armata polacco e la deposizione di una corona e posa di un mazzo di fiori al monumento dell’Orso Wojtek al giardino Generale Anders.

A seguire, la consegna degli attestati ad honorem ai familiari dei partigiani caduti al Teatro dell’Osservanza, e l’animazione delle tre piazze del centro storico con voci, suoni e cronache della Liberazione a Imola a cura del Cidra. (lu.ba.)

Nella foto: la deposizione di una corona all’incrocio tra via Puccini e via Baruzzi nel quartiere Pedagna