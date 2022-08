Funghi allucinogeni e marijuana nel camper, denunciato 38enne

I carabinieri di Ozzano hanno denunciato un camperista trentino di 38 anni che stava andando a fare le vacanze nella riviera romagnola. Ieri pomeriggio, durante un controllo in un’area di servizio sulla via Emilia è stato trovato in possesso funghi allucinogeni (9 grammi) e marijuana (45 grammi), custoditi in barattoli.

L’uomo, già noto alle forze dell”ordine, è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente a 840 euro in contanti che l’uomo aveva in tasca. (r.cr.)

Nella foto: i carabinieri di Ozzano