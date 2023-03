Nasce la Coppa Placci alla carriera, oggi in autodromo un premio a Marino Amadori 40 anni dopo

Nasce la «Coppa Placci alla carriera», nel centesimo anniversario della prima edizione della storica gara. Oggi, sabato 11 marzo alle ore 16, nella sala stampa dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il nuovo riconoscimento verrà consegnato per la prima volta. A riceverlo sarà Marino Amadori, romagnolo, Ct della Nazionale Italiana Under 23, vincitore della Coppa Placci 1983 proprio in autodromo su Cassani e Vandi.

La Placci ha avuto grandi vincitori tra i professionisti, da Baldini a Gimondi, da De Vlaeminck a Zilioli, da Moser a Bettini, passando per Basso, Baronchelli e Battaglin. Disputatasi in accoppiata con Giro di Romagna (2011) e Giro del Veneto (2012), non era più stata organizzata. In questa nuova veste non si tratta più di una corsa, ma di un premio (annuale, nelle intenzioni) ad atleti o dirigenti che hanno avuto un legame con la città di Imola nel proprio percorso sportivo.

È la Ciclistica Santerno Fabbi Imola a lanciare questa iniziativa insieme alla Fondazione Luciano Pezzi (l’idea viene da Fausto Pez- zi, figlio di Luciano). (ma.ma.)

Nella foto: l’articolo della Coppa Placci del 1983 pubblicato su «sabato sera»