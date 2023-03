Investita da un’auto mentre cammina di notte, 36enne perde la vita sulla San Vitale a Medicina

Tragedia questa notte sulla San Vitale a Medicina, nei pressi della località Canaletti. La vittima dell’incidente stradale è una donna di 36 anni residente a Firenzuola, in Toscana.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna si trovava a piedi al centro della carreggiata quando, in una zona poco illuminata e priva di strisce pedonali, è stata travolta da una Ford Galaxy, condotta da un uomo di 57 anni di Calderara di Reno. A causa del violento impatto la 36enne è stata sbalzata in un canale al lato della strada. Inutili i soccorsi del 118, la donna è morta per le gravi ferite riportate.

Ignari i motivi per per cui la 36enne si trovasse a piedi a quell’ora sulla strada e perché avesse con sé alcuni effetti personali ed una borsa con dei vestiti. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi. L’automobilista è risultato negativo all’alcoltest e il suo veicolo posto sotto sequestro. (r.cr.)

Foto d’archivio