Liberazione, domani allo Stignani l’Anpi consegna le tessere ad honorem ai familiari dei caduti partigiani e antifascisti

Anche quest’anno, per il 78° anniversario della Liberazione, da Imola, si alza il ricordo e la commemorazione per tante donne e tanti uomini che hanno lottato contro il nazifascismo. Tante le iniziative sul territorio, promosse dal Comune insieme all’Anpi e al Cidra.

Si parte domani, venerdì 14 aprile, alle ore 9 nel quartiere Pedagna (incrocio vie Puccini-Baruzzi) con la deposizione di una corona al monumento a ricordo dei caduti e del contributo alla liberazione del territorio imolese del Gruppo combattimento Friuli. Alle 9.30 in autodromo (via F.lli Rosselli) deposizione di una corona al monumento a ricordo dei caduti e del contributo alla liberazione del territorio imolese della Brigata ebraica, con l’intervento di Marco Panieri, sindaco di Imola. Alle ore 10, nel Giardino Generale Anders (area verde via Coraglia) deposizione di una corona al monumento II Corpo d’Armata polacco e deposizione di una corona e posa di un mazzo di fiori al monumento dell’Orso Wojtek. Alle 10.30, nella Rocca Sforzesca, deposizione di una corona alle lapidi in ricordo dei torturati e deceduti nella Rocca, mentre gli studenti della classe 4G SIA dell’Istituto Paolini, con le prof.sse Chiara Billi e Monica Tassoni, presentano «La Rocca dalla tortura alla liberazione», nell’ambito del progetto «Quando un posto diventa un luogo». Infine, alle ore 15.15 al teatro Stignani l’Anpi consegnerà le tessere ad honorem ai familiari dei caduti partigiani e antifascisti. (r.cr.)

Foto Isolapress