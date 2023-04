Liberazione, tutti gli eventi a Castel San Pietro fino al 25 aprile

Anche a Castel San Pietro prosegue il calendario di appuntamenti dedicati al 78° anniversario della Liberazione.

Dopo la commemorazione, questa mattina, a Imola dell’eccidio di Pozzo Becca dove ha partecipato una delegazione del Comune, domani, domenica 16 aprile (ore 9.30), è in programma la commemorazione dei Caduti del gruppo di combattimento «Folgore» alla rotonda Paracadutisti Nembo (incrocio via Moro-via Tanari). A seguire, a Casa Grizzano, il ricordo dei fatti del 19 aprile 1945.

Lunedì 17 aprile, giorno della Liberazione della città, alle ore 10, onori e deposizione di fiori e corone in viale delle Terme Parco Lungosillaro al Monumento agli Alpini; al giardinetto della Montagnola all’Opera dedicata alle Donne della Resistenza; in piazza XX Settembre alla Targa a ricordo delle Vittime civili castellane dei bombardamenti della II Guerra Mondiale. Alle 21, invece, cineforum al teatro Jolly con «Il Partigiano Johnny» di Guido Chiesa.

Giovedi 20 aprile, alle ore 12, commemorazione dei Caduti del corpo d’armata polacco al cippo dedicato nella passerella Lugosillaro. A seguire onori e deposizione di fiori e corone alla lapide dei caduti del Secondo Corpo d’Armata Polacco in piazza Garibaldi. Alle 13, al cimitero di Casalecchio dei Conti (via Ca’ Masino), commemorazione dei Caduti del Gruppo di Combattimento Friuli e Tappa del percorso commemorativo dell’ 87°Reparto Comando e Supporti Tattici «Friuli».

Sabato 22 e domenica 23 aprile, negli antichi sotterranei del Comune, in piazza XX Settembre, apertura straordinaria, dalle 10 alle 12, della mostra «Castel San Pietro in tempo di guerra» a cura di Davide Ceré e l’associazione Terra Storia Memoria.

Domenica 23 aprile, alle 8.30, alla chiesa di Gaiana, messa in suffragio delle Vittime civili della guerra; al termine deposizione di una corona alla lapide, posta all’interno della chiesa, che ricorda i Caduti nella frazione. Alle ore 10, preghiera al Santuario Madonna di Poggio e deposizione di una corona alla steleche ricorda le Vittime della guerra. A seguire, al cimitero di Poggio, deposizione di una corona a ricordo del sacrificio del Partigiano Dino Avoni. Alle ore 10.30, a Varignana, Commemorazione degli Sminatori caduti, con deposizione di una corona al cippo posto in via Varignana.

Martedi 25 aprile, giorno della Liberazione d’Italia, alle ore 9, cerimonia dell’Alzabandiera presso la sede del Gruppo Alpini di Castel San Pietro. Alle ore 9.30, al cimitero di via Viara, deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti e di un mazzo di Fiori alla Tomba di Ennio Frabboni per molti anni presidente di Anpi Castel San Pietro Terme. Alle ore 10, ritrovo e raduno della cittadinanza, delle scuole, delle autorità, del gonfalone e del corpo bandistico del Comune in piazza Martiri Partigiani per onori e deposizione di una corona alla lapide dedicata alla memoria dei Martiri Partigiani. A seguire un corteo lungo via Matteotti fino a piazzale Vittorio Veneto con deposizione di una corona ai Caduti, in piazza XX Settembre con deposizione corone ai lapidari dei Caduti. Presente il sindaco Tinti e gli alunni delle scuole che intoneranno canti patriottici. Alle ore 11.30, Ore 11, messa in suffragio di tutti i Caduti nella chiesa parrocchiale. Dalle ore 16 alle ore 21, in piazza Martiri Partigiani, concerto e iniziative culturali a cura delle associazioni Proloco, Uroboro, Anpi, Vari.china. (r.cr.)

Foto dal Comune di Castel San Pietro