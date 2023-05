Maltempo, il Comune di Imola: «Nessuna ulteriore criticità, continuiamo a presidiare i corsi d’acqua»

«Al momento non si registrano criticità in aggiunta alla situazione già in atto. Oggi, comunque, sono stati

distribuiti i sacchi di sabbia alle famiglie residenti a Spazzate Sassatelli». Così il Comune di Imola dopo la nuova ondata di maltempo che da oggi ha colpito il circondario. E con l’allerta rossa prorogata a domani la Protezione civile continua a presidiare e monitorare i corsi d’acqua, in particolare nelle frazioni di Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e Sasso Morelli, per quanto riguarda il Sillaro, il Ladello e il Correcchio e le aree lungo il fiume Santerno.

Intanto, i volontari della Protezione civile del Veneto stanno continuando a pulire e sgomberare le

abitazioni che si trovano nelle zone più colpite. Meteo permettendo, si stima che entro la fine di questa settimana gli interventi possano essere completati. Sempre 130 circa le persone evacuate, di cui un centinaio ospiti da parenti e amici ed una trentina, che prima erano in albergo, ora ricollocate dal Comune in appartamenti, tra cui uno messo a disposizione anche dal Comune di Mordano.

Per quanto riguarda, invece, le strade di competenza comunale, a Spazzate Sassatelli, sono chiuse al traffico, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, le vie Benelli e Cardinala, mentre è stata riaperta la via Ladello. (r.cr.)

Foto dal Comune di Imola