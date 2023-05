Maltempo, oggi l’incontro con le banche. Il sindaco Panieri: «Aiuti a famiglie e imprese, facciamo gioco di squadra»

Il peggio pare essere passato, con l’allerta meteo che domani passerà da rossa ad arancione. A Imola, oggi, in Comune, il sindaco Marco Panieri e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, hanno incontrato i vertici degli istituti di credito locali per discutere su possibili azioni a sostegno di famiglie e imprese. Presenti i rappresentanti di Bper, Bcc Romagna Occidentale, Bcc ravennate forlivese e imolese, Banco Bpm, Banca di Imola e Agrifidi. «Voglio esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per la sensibilità e l’ascolto che ho trovato nell’incontro con gli istituti di credito della nostra città – ha commentato il sindaco Panieri -. Valuteranno, ognuno nelle sue possibilità, quali iniziative adottare e mettere in campo per sostenere la popolazione colpita dall’alluvione. Alcune di loro hanno già deliberato pacchetti di aiuti con proposte agevolate per famiglie e imprese. Si tratta di un gioco di squadra che vede il Comune impegnato con tutte le sue forze, ma che necessita di altri partner e stakeholder per accelerare e agevolare in ogni modo quel ritorno alla normalità a cui le famiglie e le imprese colpite hanno diritto».

Intanto si continua comunque a lavorare per ripristinare il prima possibile la situazione nelle zone colpite dall’alluvione a Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e Sasso Morelli. E i volontari della Protezione civile del Veneto sono sempre impegnati per pulire e sgomberare le abitazioni nelle zone più colpite. «Entro la fine di questa settimana pensiamo possa essere completato l’intervento su tutte le case coinvolte – fanno sapere dal Comune -. Da lunedì poi riprenderà la raccolta di ingombranti e rifiuti elettronici per i materiali esposti e poi su appuntamento». (r.cr.)

Foto dal Comune di Imola