Maltempo: calano gli sfollati nelle frazioni imolesi, ma da domani torna l’allerta rossa

Va gradualmente migliorando la situazione nelle zone colpite dall’alluvione, in particolare le frazioni di Spazzate Sassatelli e alcune zone di Sesto Imolese e di Sasso Morelli. Anche oggi sono proseguiti per tutta la giornata gli interventi dei volontari della Protezione civile del Veneto per pulire e sgomberare le abitazioni ubicate nelle zone più colpite. Entro domani, salvo imprevisti, dovrebbero essere completati tutti gli interventi richiesti.

Da lunedì riprenderà la raccolta di ingombranti e rifiuti elettronici per i materiali esposti e poi su specifico appuntamento. Entro la prossima settimana, inoltre, verranno prelevati e conferiti ad impianti autorizzati i fanghi accumulati, rimossi dalle aree pubbliche e private, dopo che sono state effettuate le analisi obbligatorie per legge. Sul fronte delle persone evacuate, continuano i rientri nelle case ripulite e risistemate e ad oggi si stimano alcune decine ancora fuori dalle proprie abitazioni, rispetto alle trecento iniziali. Per quanto riguarda le strade di competenza comunale, a Spazzate Sassatelli rimangono chiuse al traffico, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, via Benelli e via Cardinala.

Nel frattempo, la Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta rossa per temporali, frane e piane dei corsi minori, piene dei fiumi per tutta la giornata di domani. Per questo proseguirà il presidio e il monitoraggio, da parte della Protezione civile, dei corsi d’acqua, in particolare nelle zone di Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e Sasso Morelli, per quanto riguarda il Sillaro, il Ladello e il Correcchio e le aree lungo il fiume Santerno. (r.cr.)

Foto dal Comune di Imola