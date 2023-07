«Imola sotto una nuova luce», presentato in municipio il progetto che cambia il volto della città e delle frazioni

È stato presentato questa mattina in municipio «Imola sotto una nuova luce», il nuovo progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica che riguarda tutta la città, dalle frazioni, ai quartieri fino al centro. I lavori, iniziati l’11 luglio da Sesto Imolese, si concluderanno con gli ultimi servizi smart a fine 2024. Ad oggi sono circa 300 i nuovi punti luce installati tra frazioni, asse attrezzato e alcune zone sulla Selice. A curarne la progettazione e seguirne la direzione lavori è lo studio I-Dea, mentre la realizzazione spetta al Raggruppamento di impresa composto da Hera Luce e Cims, che ha vinto il bando pubblicato dal Comune per la durata di 20 anni. Fornitore è, invece, l’azienda Gmr Enlights.

«Un investimento che cambierà il volto della città, proiettandola nel futuro – commenta il sindaco Marco Panieri -. Una delle tre scelte strategiche di questo mandato, insieme all’Osservanza e al rilancio dell’Autodromo». Soddisfatto il presidente del Gruppo Hera, Cristian Fabbri. «Un progetto che possiede i valori al centro del nostro impegno: gestione sostenibile delle risorse, economia circolare, rispetto dell’ambiente ed efficienza energetica. E per l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada «è importante anche per rendere la città più accogliente e fruibile per le donne». (r.cr.)

Foto Isolapress