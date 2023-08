Calcio D: Imolese, un girone tra Emilia Romagna, Toscana e Lombardia pensando a Spalletti e «Alino» Diamanti

Dopo il Consiglio di Stato e i tanto attesi ripescaggi, oggi la Federazione ha ufficializzato le prossime avversarie dell’Imolese nel girone D di serie D. La squadra di mister D’Amore affronterà Fanfulla, San Giuliano City Milano, Sant’Angelo Lodigiano, Borgo San Donnino, Carpi, Corticella, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso (dell’ex Alfonso Selleri), Ravenna (di un altro ex, il portiere e capitano rossoblù in serie C Gian Maria Rossi), Sammaurese, Victor San Marino (appena battuta di misura in Coppa), Aglianese, Certaldo (paese natale del ct dell’Italia Luciano Spalletti), Pistoiese e Prato (ex squadra di «Alino Diamanti» e Bobo Vieri). (r.s.)

Foto (Isolapress): Imolese-Victor San Marino