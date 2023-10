Basket B1: Andrea Costa senza scampo con Ruvo, mercoledì c’è Padova

Una sconfitta per una partita che non poteva essere semplice. Ruvo di Puglia è più ricca e completa, l’Andrea Costa sul campo neutro di San Severo mette in evidenza quelli che sono i limiti evidenti a cominciare dalle modeste potenzialità offensive.

Nel primo quarto Marangoni le nasconde per un po’ e Imola, dopo un inizio in testa, rimane comunque in scia. Un infortunio (da valutare) toglie dalla partita Alex Ranuzzi dopo 6 minuti e questa è la notizia peggiore del tardo pomeriggio

Il secondo quarto è già più sofferente con Ruvo che mette in moto Contento (20 punti alla fine con un 3 su 4 da due e 4 su 5 da tre) e allunga alla pausa (53-42).

Nei due quarti successivi Imola non va a fondo contro una corazzata del girone e questo è l’appiglio che coach Dipaolantonio si porta a casa in vista della partita infrasettimanale di mercoledì sera, al palaRuggi di Imola, contro Padova. Stavolta la vittoria non è un sogno, ma una necessità.

Ruvo di Puglia – Andrea Costa Imola 92-69 (26-22, 27-20, 18-13, 21-14)

Ruvo di Puglia: Contento 20, Leggio 18, Traini 15, Ghersetti 12, Boev 11, Diomede 7, Toniato 5. Galmarini 3, Granieri 1, Jackson.

Andrea Costa Imola: Aukstikalnis 15, Marangoni 15, Crespi 9, Drocker 9, Fazzi 7, Corcelli 7, Sorrentino 5, Ranuzzi 2, Bresolin, Ronchini.

Nella foto Tommaso Marangoni