Coppa serie D, Reinero «mata» il Corticella e l’Imolese vola agli ottavi

Mercoledì di Coppa per l’Imolese che, al Galli, supera 2-0 il Corticella e accede agli ottavi di finale della manifestazione. Grande protagonista l’argentino Ariel Reinero, autore di una doppietta.

In avvio i rossoblù spingono sulle fasce senza però trovare gli spazi d’inserimento giusti, mentre Prasso sveglia il Corticella, prima con un sinistro dalla distanza, poi imbeccando Grossi su punizione che rimette al centro facendo sfilare il pallone per tutta l’area di rigore. Buzzi è chiamato in causa al 34’ quando respinge di pugno la spizzata di testa di Spatari su punizione battuta sulla trequarti di destra. L’Imolese sale di livello e al 37’ trova il vantaggio con un golazo di Reinero: traversone dall’out di destra, l’attaccante numero 99 trova un colpo di tacco da applausi e firma l’1-0 con il quale le due squadra vanno al riposo.

Alla ripresa D’Amore lancia l’esordiente Kashari (classe 2006) al posto di Dalmonte. Nonostante la trazione anteriore degli ospiti al 55’ arriva il raddoppio di Reinero. Questa volta il cross viene dalla sinistra e arriva sui piedi di Manes che serve l’argentino, il quale, spalle alla porta, ruba il tempo alla difesa, si gira e insacca alle spalle di Bruzzi. Sul 2-0 la reazione ospite è obbligata, ma imprecisa. Divona, ritrovatosi tutto solo davanti a Nannetti, svirgola clamorosamente il pallone gettando al vento un’occasione nitidissima. L’iniziativa resta del Corticella facendo correre più di un brivido all’Imolese. Al 75’ Spatari sfiora il colpo del ko involandosi da solo in area e concludendo a lato di un niente. È questo l’ultimo sussulto di una sfida ha visto il tecnico rossoblù inserire tanti giovani, tra cui il 2007 El Archi. (r.s.)

Imolese-Corticella 2-0

Imolese: Nannetti; Ballanti (dal 71’ Gospodinov), Ale, Cavazza (dal 90’ El Archi); Konate, Sadek, Dalmonte (dal 46’ Kashari), Daffe; Spatari, Manes (dall’84’ Poerio), Reinero (dal 75’ Vlahovic). All. D’Amore. A disp: Bovo, Mattiolo, Garavini, Diawara.

Corticella: Bruzzi; Prasso, Bonetti, Cudini, Grossi (dal 46’ Quadraccia); Lo Giudice, Amayah (dal 52’ Carrettucci), Mordini; Divona (dal 71’ Ferretti), Rocchi (dal 46’ Trombetta), Casadei (dal 52’ Allegrucci). All. Miramari. A disp: Martelli.

Arbitro: Mattia Rodighiero (Vicenza). Assistenti: Flavius Costel Condrut (Castel Franco Veneto) e Alessio Reitano Alessio (Acireale)

Reti: 37’, 55’ Reinero (I)

Ammoniti: Cudini (C), Rocchi (C), Sadek (I), Trombetta (C), Bonetti (C)

Nella foto (dalla pagina Instagram dell’Imolese): l’esultanza dopo la rete dell’1-0