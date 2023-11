Il vicino di casa interviene e fa scappare i ladri, la polizia denuncia un 28enne

Colpo andato a vuoto e denuncia per un topo d’appartamento nel quartiere Carlina. Secondo quanto raccontato dalla polizia, intorno alle 18 di qualche giorno fa, un uomo ha notato due uomini che entravano scavalcando nel giardino della casa vicina e armeggiavano con la porta, ha gridato e i due si sono allontanati velocemente, salendo su una Opel. A quel punto l’uomo ha chiamato il 113 e dato una precisa descrizione dei due. La polizia si è messa alla ricerca dell’auto e l’ha notata poco lontano, a bordo però c’era solo un giovane, risultato poi essere un 28enne residente in Albania.

Il giovane, infatti, ha subito detto agli agenti che era solo di passaggio, che stava rientrando al suo Paese. In tasca però aveva dei guanti da lavoro e sull’auto sono stati trovati un grimaldello nascosto in un ombrello, un cappellino, uno scaldacollo e una torcia. Ma soprattutto l’auto è risultata appartenere ad un uomo residente in Lombardia con numerosi precedenti compresa l’intestazione fittizia di vetture, al momento ne risultano intestate ben 36. Così l’auto è stata sequestrata e il 28enne denunciato per tentato furto in abitazione in concorso.

r.cr.