Gli auguri del Concerto di Natale dell’Erf arrivano con le note di Mozart, Tchaikovsky e Dvorak

Auguri in musica. Non poteva mancare il Concerto di Natale nell’ambito di Erf#StignaniMusica: con le note di Mozart, Tchaikovsky e Dvorak, è proposto da Emilia Romagna Festival che, in collaborazione con il Comune di Imola, mercoledì 20 dicembre alle 21 porta sul palco del teatro comunale due talentuosi ventenni che stanno facendosi largo nei cartelloni internazionali, cioè Erica Piccotti, solista e stella del violoncello, e Diego Ceretta, direttore principale dell’Orchestra della Toscana, importante formazione che salirà sul palco insieme ai due artisti. Con l’Ort e Ceretta, Erica Piccotti suonerà le Variazioni su un tema rococò di Tchaikovsky, «partitura tanta amata quanto temuta dai violoncellisti, poiché sfida la loro abilità tecnica – si legge nelle note al concerto -. Qui Tchaikovsky, a fine Ottocento, si volge con nostalgia al secolo precedente, identificato con Mozart e vagheggiato come un paradiso perduto in cui trovare sollievo momentaneo dai suoi tormenti interiori. Un Mozart idealizzato, molto differente da quello reale che invece in questo programma si manifesta con il Divertimento K.136: piccola pagina scritta nel 1772, all’età di sedici anni, in uno stile semplice, cristallino, alla maniera italiana. Chiude il programma la Sinfonia n.8 di Dvorák».

«Young Artist of the Year» 2020 agli International Classical Music Awards, Erica Piccotti svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Diego Ceretta, 27 anni, dopo il debutto come direttore d’orchestra nel 2016 con l’Orchestra Filarmonica Italiana, ha diretto diverse orchestre, tra cui l’Orchestra Filarmonica di Sanremo e l’Ecomusic Big Band presso la Carnegie Hall di New York. L’Orchestra della Toscana, conosciuta anche come Ort, è stata fondata a Firenze nel 1980, per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze ed è considerata una tra le migliori orchestre in Italia. Info: www.emiliaromagnafestival.it

Diego Ceretta e Orchestra della Toscana ©Fondazione Ort – Marco Borrelli