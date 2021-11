Dal supermercato in viale Marconi al basket, Aspiag Service nuovo sponsor dell’Andrea Costa

Dal supermercato con il marchio Interspar che inaugurerà venerdì 12 novembre (ore 9) in viale Marconi alla pallacanestro il passo è (più o meno) breve. L’Andrea Costa ha infatti annunciato la nuova sponsorizzazione per la stagione in corso con l’azienda Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Trentino – Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia (ma appunto anche Interspar ed Eurospar). Un accordo storico in quanto il club di via Valeriani è stata la prima realtà sportiva del territorio a raggiungere un accordo di tale importanza con la rinomata azienda a livello nazionale. Per questo motivo all’inaugurazione del nuovo supermercato sarà presente anche la squadra e lo staff dell’Andrea Costa. (r.s.)

Nella foto (Isolapress): la panchina dell’Andrea Costa