Gruppo Hera e Federdistribuzione insieme per sostenere le imprese nella riduzione dei consumi energetici

Gruppo Hera e Federdistribuzione insieme per sostenere le imprese della distribuzione di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Marche nel percorso di sostenibilità e riduzione dei consumi energetici, coniugando efficienza e tutela dell’ambiente. Le aziende associate a Federdistribuzione che aderiranno potranno contare su un unico interlocutore e progetti mirati in base alle loro esigenze nei vari ambiti oggetto dell’accordo (gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile ed efficienza energetica) e che potranno generare benefici significativi anche in chiave Pnrr.

«L’intesa è un passo avanti deciso per ottenere risultati concreti – commenta Stefano Venier, Amministratore delegato del Gruppo Hera – e dimostra ancora una volta che la collaborazione tra aziende può diventare un importante motore per coniugare crescita economica e sostenibilità. La sostenibilità accompagna e permea tutte le nostre attività e noi vogliamo condividere la nostra esperienza in questo ambito con tutti i soggetti che operano nelle comunità, rafforzando ulteriormente il nostro impegno nella transizione energetica e nell’economia circolare». «La nostra visione della transizione verso un futuro più sostenibile ed efficiente è chiara e parte da un assunto fondamentale – aggiunge Alberto Frausin, presidente di Federdistribuzione –: la Distribuzione moderna è una grande infrastruttura al servizio del Paese e, come tale, può incidere concretamente in questa direzione». (lu.ba.)