Primo Maggio per tutti, a Imola e Castel San Pietro finalmente si torna in piazza

La pace come condizione essenziale per poter vivere non in emergenza, ma pensando al futuro e al lavoro, che deve essere sicuro e dignitoso, non precario e povero. Questi i temi scelti dai sindacati per il Primo Maggio 2022, che vedrà il ritorno della gente nelle piazze, anche di Imola e Castel San Pietro, dopo due anni segnati dal Covid. (r.cr.)

Su «sabato sera» in edicola approfondimenti e le interviste ai rappresentanti locali dei sindacati Cgil, Cisl e Uil a cui abbiamo chiesto quali sono gli effetti della guerra in Ucraina sui lavoratori e sull’economia del nostro territorio.

Scatto del 1° Maggio pre Covid