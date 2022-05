Despar presenta il bilancio: “Imola e circondario centrali per i nostri investimenti'. In arrivo Sushiko e Arcaplanet

Aspiag Service, società concessionaria del marchio Despar in Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, ha presentato i risultati del 2021: il fatturato complessivo al pubblico ha raggiunto i 2,474 miliardi di euro (+1,7%), dato che in Emilia Romagna si è attestato sui 337 milioni di euro.

A fronte di investimenti annui complessivi per 108 milioni, nella nostra regione sono stati spesi 14 milioni per l’ulteriore sviluppo della rete vendita, che conta oggi un totale di 82 esercizi, comprese le 5 nuove aperture (13 in totale nel biennio 2020-2021) effettuate lo scorso anno a Imola e nelle province di Reggio Emilia, Rimini e Ravenna.

«Imola e il suo circondario – sottolinea Alessandro Urban, direttore regionale per l’Emilia Romagna – rappresentano la centralità dell’Emilia Romagna nei nostri piani di investimento: dopo il centro logistico di Castel San Pietro, l’Interspar di via Marconi a Imola si arricchirà di due partner (Sushiko e Arcaplanet) che completeranno il nuovo parco commerciale. Inoltre, il punto vendita di Imola inaugurato da qualche mese rappresenta un buon esempio di filiera corta, avendo coinvolto piccoli produttori locali, che sono così potuti entrare nella Gdo e di conseguenza in molte case». (lo.mi.)

Nella foto: Alessandro Urban, direttore regionale di Aspiag Service per l’Emilia Romagna; sullo sfondo, il centro logistico di Castel San Pietro