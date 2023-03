La primavera del Fai, il Sole al telescopio, l’acqua e i maccheroni: nel weekend la natura incontra l’arte e il buon cibo

Entrati ufficialmente nella stagione del risveglio della natura, si possono unire anche le bellezze dell’arte: sabato e domenica sono, infatti, le Giornate di primavera del Fai, ovvero un weekend dove sarà possibile visitare luoghi artistici e naturali suggestivi, un evento a cura del Fondo Ambiente Italiano. A Dozza sabato 25 marzo dalle 14 alle 18 e domenica 26 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 sarà aperto l’appartamento privato della Rocca sforzesca, mentre a Imola sarà visitabile l’Oratorio di San Rocco in via Valeriani 19, dalle 14 alle 18 sabato e dalle 10 alle 18 domenica (info sul sito del Fai), e sarà possibile visitare il Cortile del Paradiso della Rocca e alcuni ambienti del palazzetto (domenica dalle 10 alle 18). Tre sono invece i luoghi da ammirare a Ozzano sabato e domenica: gli scavi archeologici della città romana di Claterna (visite alle ore 10, 11 e 12), il Museo di Claterna in piazza Allende 18, dove si potrà scoprire la pittura romana (visite alle ore 15, 16 e 17, info e prenotazioni sul sito del Fai), e Villa Isolani con il suo stile pompeiano (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 in via Molino 6).

Continua poi la rassegna «Le case della scienza»: tra i vari eventi c’è «Sotto una buona stella», all’osservatorio di via Comezzano a Imola, che dà la possibilità, curata dall’Associazione Astrofili Imolesi, di osservare il Sole col telescopio (dalle 14 alle 17 sia sabato che domenica). Sabato alle 21 ai radiotelescopi di Medicina si va invece alla scoperta dei segreti di Saturno, con immagini ottenute dai telescopi e dalle sonde spaziali che lo hanno studiato (prenotazione obbligatoria qui). A Pontincelli, invece, domenica 26 marzo, è il momento della Sagra dei maccheroni. Rimandata un mese fa a causa del maltempo, la piazza della frazione si riempirà di gusto con la distribuzione delle porzioni dell’amata pasta corta: ai paesani dalle 11.30 e a tutti dalle 14.30, in entrambi i casi solo per asporto. Oltre a maccheroni e vino per i partecipanti, ci saranno un’esposizione di Vespe, moto e automezzi d’epoca, e uno spettacolo con Olivetta e Gianni. Da ricordare anche che alle 10, nell’area dell’ex bocciodromo, partirà la XI Macchescooterata d’epoca.

Concentrato anche il cartellone teatrale: sabato sera al Cassero di Castel San Pietro è in scena Piero Massimo Macchini con «Gesticolors», all’Archivio Museo Mengoni di Fontanelice c’è il Gruppo teatrale alidosiano di Castel del Rio in «Le pillole di Ercole», commedia brillante in due atti, e al teatro dell’osservanza di Imola viene proposto «Verità live», per la regia di Federico Caiazzo. Dialettale domenica alle 15 alla sala civica di Sassoleone con la Filodrammatica di Casola Canina in «Una chembra par du», mentre per i più piccoli, alle 16.30 al teatro dell’Osservanza di Imola, si tiene lo spettacolo «DOttoRE MI FAi un coro?» del Grillo d’oro, che vedrà anche la presenza di un mago della scuola di magia Allermagia (evento per raccolta fondi per il reparto pediatrico dell’ospedale imolese).

Domenica è dedicata alle feste all’aria aperta. A Borgo Tossignano si mette al centro l’acqua con mercatino, passeggiata e distribuzione di piante «Mettiamo radici per il futuro» al mattino alla Casa del Fiume, e musica con Leandro Pallozzi e I Vecchi Draghi nel primo pomeriggio. A Castel San Pietro si tiene invece la Festa del Crocifisso con mercato nel centro storico dalle 8 alle 20 e Santa Messa alle 16 in piazza XX Settembre seguita da processione e concerto del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme.

Infine, a Osteria Grande, si parla di come «Custodire il pianeta Terra: Energia, Risorse e Ambiente» in un evento a cura dell’associazione Sentieri di Pace che vede protagonista dell’incontro Vincenzo Balzani, professore emerito della Facoltà di Chimica all’Università degli Studi di Bologna (alle 17, all’oratorio, in via Emilia 6479). (s.f.)

Il Cortile del Paradiso alla Rocca di Imola