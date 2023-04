Ponti del 25 aprile e Primo maggio, più treni disponibili per la Riviera romagnola e per le città sull’asse della via Emilia

Buone notizie per chi ha deciso di mettersi in viaggio in questi giorni. Trenitalia ha infatti predisposto più treni durante ponti del 25 aprile e primo maggio. Complessivamente saranno oltre 26mila i posti in più, garantiti attraverso l’introduzione di 54 corse, di cui 23 il 25 aprile e 23 il primo maggio, pari a circa il 6% dell’intera offerta regionale. Il potenziamento del servizio interesserà in particolare la Riviera Romagnola, dove sono attesi i flussi maggiori di passeggeri, con collegamenti aggiuntivi fra Bologna e Pesaro (e viceversa) per accompagnare gli spostamenti verso Rimin, Rimini Miramare, Riccione, Misano e Cattolica.

Saranno incrementate anche le corse da Bologna verso Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza (e viceversa) con prolungamenti fino a Milano per favorire il flusso dei turisti dalla Lombardia verso l’Emilia-Romagna. Più corse anche fra Bologna e Prato (e viceversa) e fra Parma e La Spezia (e viceversa) con fermate in tutte le stazioni nella tratta fra Parma e Pontremoli. Tutti i servizi aggiuntivi saranno effettuati con i nuovi treni Rock e Pop. Previste composizioni in grado di garantire fino a 719 posti a sedere sui Rock e fino a 628 sui Pop. (r.cr.)

Foto d’archivio