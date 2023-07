Basket B1, si parte il 1° ottobre: per l’Andrea Costa c’è subito l’ex Grandi, Virtus e Ozzano ripartono dalla Puglia

In attesa del calendario completo (sarà ufficializzato soltanto domani), oggi la Federazione ha diffuso la prima giornata del campionato di B1 che prenderà il via l’1 ottobre. E saranno subito emozioni.

Al palaRuggi l’Andrea Costa ospiterà subito Fabriano dell’ex coach biancorosso Federico Grandi. Trasferta in Puglia, invece, sia per la Virtus Imola, contro San Severo, che per Ozzano, impegnata sul campo di Taranto. (r.s.)

Nella foto (Isolapress): coach Grandi durante l’ultima stagione all’Andrea Costa