Mondiali di nuoto: una super Anita Bottazzo conquista la finale nei 50 rana

Benedetta finale. Dopo un Mondiale non certo fortunato e brillante, l’Imolanuto centra un piazzamento nelle migliori 8 del mondo nella gara più inaspettata, i 50 rana femminili.

È stata infatti un’ottima Anita Bottazzo, all’esordio in una grande competizione internazionale, a fare la parte della leonessa. La trevigiana di Oderzo, nonostante una semifinale non allo stesso livello delle batterie (30″28 contro lo splendido personale di 30″02 della mattinata, con primato personale abbattuto di 21 centesimi), ha ottenuto il 7° crono assoluto, qualificandosi per la finale di domani (ore 13.09 italiane). Quarto crono assoluto per Benedetta Pilato, strepitosa al mattino, mentre in semifinale la lituana Ruta Meilutyte ha eguagliato in 29″30 il record del mondo detenuto proprio dalla tarantina. (an. cas.)

Nella foto Anita Bottazzo (dalla sua pagina Instagram)