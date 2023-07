Pallavolo B1: Clai Imola e Fatro Ozzano nel girone C, tante le emiliane e tre trasferte fuori regione

Svelati i gironi del prossimo campionato di B1 di pallavolo femminile che vedrà la Clai Imola e la neopromossa Fatro Ozzano (dell’ex tecnico imolese Manuel Turrini) insieme nel girone C.

Per le nostre squadre saranno tre le trasferte fuori regione: una in Liguria per andare a far visita alla Normac Volley Genova e le altre due in Lombardia per giocare contro Volley 2001 Garlasco e Uiv Sfre Pavia. Per il resto sarà una lotta contro formazioni emiliano-romagnole. Due i viaggi in Romagna sul campo del Mosaico Ravenna Volley e del BleuLine Forlì. In Emilia, invece, sfide contro Volley Modena, Idea Volley di Sassuolo, le reggiane Tirabassi & Vezzali di Campagnola Emilia e Giusto Spirito Rubiera e le piacentine Volley Accademy Piacenza e Everest MioVolley a Gossolengo. (r.s.)

Foto (di Annalisa Mazzini) dalla pagina Facebook della Clai Imola