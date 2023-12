Basket B1, la Virtus inserisce in regia il play Gianmarco Fiusco

Mercato aperto e primo acquisto per la Virtus Imola che firma Gianmarco Fiusco, play/guardia classe 2003. «Il nuovo acquisto sarà a disposizione per la trasferta di domenica a Mestre» fa sapere la società giallonera nel comunicato stampa.

Fiusco nella scorsa stagione ha vestito in serie B la casacca di Roseto. In Abruzzo ha disputato 23 gare ufficiali, contribuendo all’approdo ai playoff della formazione biancoazzurra. Una post season alla quale il giovane brindisino non prese però parte, a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro riportato in occasione della sfida a Pozzuoli del 2 aprile scorso. In questo match, peraltro, era risultato Mvp con 22 punti, 2/2 da due e 6/6 da tre. Fiusco si era messo in grande evidenza nel 2017 al Torneo delle Regioni disputato proprio a Roseto e conclusosi con un 4° posto. Con la nazionale Under 16 agli Europei del 2019 aveva invece conquistato la medaglia di bronzo. (r.s.)

Nella foto (dalla pagina Fb della Virtus Imola): Gianmarco Fiusco con coach Zappi e il presidente giallonero Davide Fiumi