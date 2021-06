Basket serie B, la «bella» Sinermatic Ozzano fa rima con salvezza

Sinermatic Ozzano fa rima con salvezza. I biancorossi espugnano ancora Cecina (82-74) e conquistano la salvezza in serie B.

La partenza però è stata tutta di marca toscana, con la squadra di coach Grandi che ha iniziato ad ingranare soprattutto dall’intervallo lungo in poi. Il break decisivo nel terzo parziale, poi Cecina ha provato a rientrare ma stavolta Ozzano non si è fatta sorprendere. Migliore in campo Bertocco, autore di 22 punti. (da.be.)

Cecina-Sinermatic 74-82 (24-18; 41-36; 53-61)

Foto dalla pagina Facebook della Sinermatic Ozzano