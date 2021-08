Pallavolo B1 donne, la Clai Imola inserita nel girone D. Preparazione al via dal 23 agosto

La Federazione ha diramato i gironi e la formula del prossimo campionato di serie B1. La Clai Imola, che inizierà la preparazione il prossimo 23 agosto, è stata inserita nel girone D, composto da 12 squadre provenienti da Emilia Romagna e Lombardia. Rispetto alla passata stagione, le ragazze di Turrini ritroveranno solo Cesena, mentre ritornerà il derby con Forlì, che nella passata stagione ha colto una meritata promozione. Completano il gruppo delle formazioni emiliano-romagnole la modenese Castelnuovo Rangone, le reggiane Centro Volley Reggiano e Campagnola Emilia e le piacentine Gossolengo ed Alsenese. Dalla Lombardia, invece, ecco le cremonesi Ostiano ed Esperia e le pavesi Garlasco e Certosa.

I gironi complessivamente sono 6, per un totale di 72 squadre partecipanti. Per quanto riguarda la formula del campionato, la prima e la seconda di ogni girone accederanno ai play-off per giocarsi la promozione in Serie A2, mentre le ultime quattro (dalla nona posizione in giù) retrocederanno in Serie B2. Se però tra l’ottava e la nona classificata ci sarà un distacco di massimo 2 punti, ottava e nona giocheranno un play-out con gare di andata e ritorno, ed eventuale set di spareggio, mentre se il distacco sarà di 3 o più punti, la nona classificata sarà automaticamente retrocessa. L’inizio ufficiale della stagione è programmato per il fine settimana del 16 e 17 ottobre, e sono previste due soste: la prima a Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio, mentre la seconda a Pasqua che nel 2022 cadrà il 17 aprile. (r.s.)

Foto (di Stefania Albonetti) presa dalla pagina Facebook della Clai Imola