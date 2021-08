Calcio serie C, un Liviero sulla fascia per l’Imolese

Matteo Liviero, esterno difensivo classe ’93, è un nuovo giocatore dell’Imolese. Nato a Castelfranco Veneto, Liviero è cresciuto calcisticamente nella Primavera della Juventus dove ha totalizzato 43 presenze vincendo un torneo di Viareggio. L’esordio tra i prof nel 2012, in C, con il Perugia. Le stagioni seguenti è salito di di categoria disputando il campionato di serie B con le maglie di Carpi, Juve Stabia e Pro Vercelli.

Nel 2015 la chiamata del Lecce lo convince a ripartire dalla serie C. Nella stessa categoria, l’anno seguente, conosce per la prima volta mister Fontana alla Juve Stabia. In seguito, il ritorno in serie B con il Cittadella, la vittoria del campionato di serie C con il Vicenza e l’ultima stagione al Monopoli. Liviero ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoblù fino al termine della stagione. (r.s.)

Foto tratta dalla pagina Instagram di Matteo Liviero