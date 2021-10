A Imola intitolazione del circolo Pd Pedagna a Bruno Solaroli

Il circolo Pd Pedagna a Imola porterà anche il nome di Bruno Solaroli, sindaco e politico imolese già presidente dei partigiani imolesi dell’Anpi, oltre a quello attuale di Nella Baroncini, partigiana deportata e morta in Germania. Alla cerimonia di intitolazione, in programma sabato 2 ottobre, in via Puccini 36 (ore 11), interverranno con la segretaria territoriale Francesca Marchetti il senatore Daniele Manca, l’onorevole Serse Soverini, il sindaco di Imola Marco Panieri e il presidente dell’Anpi di Imola, Gabrio Salieri.

«L’intitolazione a Bruno Solaroli e Nella Baroncini rappresenta un simbolo degli obiettivi di libertà, giustizia, equità sociale che loro stessi perseguivano nel corso delle loro vite» rimarca la segretaria del circolo Pd Pedagna, Maria Lorena Trotta, a nome del direttivo. La segretaria Pd territoriale, Francesca Marchetti ricorda come «l’ex sindaco, parlamentare e presidente dell’Anpi, scomparso nel marzo 2020 ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il territorio così come per la nostra comunità politica. Il direttivo del circolo Pedagna ha voluto ricordarlo in quella che è stata per anni la sua casa». (r.cr.)

Nella foto: Bruno Solaroli