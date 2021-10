Basket serie B, nella notte di Halloween solo «dolcetti» per Andrea Costa e Sinermatic

Nella notte di Halloween vittoria sul velluto per l’Andrea Costa che al palaRuggi regola 78-60 la Luiss Roma. Referto rosa anche per la Sinermatic Ozzano che deve sudare forse più del previsto per espugnare 74-68 il palazzo di Civitanova Marche.

Imola chiude la pratica già (quasi) dopo l’intervallo lungo e la mette in ghiaccio prima dell’ultimo riposo. Miglior marcatore Cusenza, autore di 16 punti. I biancorossi ozzanesi, invece, hanno la meglio dei marchigiani con un ultimo quarto di livello che ha rimesso le cose in chiaro dopo un terzo parziale sottotono. Top scorer Bonfiglio con 19 punti.

Nel prossimo turno, l’Andrea Costa sarà impegnata sul parquet di Montegranaro (domenica 7 novembre, ore 18), mentre la Sinermatic Ozzano ospiterà Ancona (sabato 6 novembre, palla a due alle 20.30). (r.s.)

Andrea Costa-Luiss Roma 78-60 (19-15; 40-25; 62-38)

Civitanova Marche-Sinermatic 68-74 (13-18; 29-38; 52-51)

Nella foto (Isolapress): Carnovali dell’Andrea Costa