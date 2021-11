Il mondo della matematica a convegno da oggi a Castel San Pietro

Si apre questo pomeriggio a Castel San Pietro la 35ª edizione del convegno nazionale «Incontri con la Matematica», quest’anno dedicato al tema «La didattica della matematica: riflessioni teoriche e proposte concrete». In programma oltre 70 tra conferenze e seminari, 20 laboratori, con focus dalla scuola per l’infanzia fino alla scuola secondaria di primo e secondo grado; una sezione poster con 25 proposte e oltre 100 relatori. Tra gli ospiti Luis Radford, professore alla Laurentian University, Sudbury, in Canada, Samuele Antonini dell’Università di Firenze, Pierluigi Ferrari dell’Università Orientale del Piemonte e Giorgio Bolondi della Libera Università di Bolzano.

Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, le giornate ideate dal professor Bruno D’Amore, coordinatore del Comitato scientifico, si svolgono dal 5 al 7 novembre in videoconferenza. L’ambiente virtuale del convegno resterà però aperto per un mese anche dopo il 7 novembre e vi saranno caricate le registrazioni delle conferenze e dei seminari, per permettere la visione anche a chi non ha potuto seguire in diretta. Per informazioni: www.incontriconlamatematicaonline.it. (lo.mi.)

Nella foto: l’edizione 2018